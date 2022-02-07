BARCLAYS NIMMT BMW MIT 'EQUAL WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 95 EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 28 (27) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 23 (23,50) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS NIMMT PORSCHE MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 112 EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR DÜRR AUF 53 (55) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR EVOTEC AUF 47 (51) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 16,50 (16,60) EUR - 'HOLD'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 69 (72) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK NIMMT GRENKE MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 34 EURDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 17 (16) EUR - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 16,50 (16) EUR - 'NEUTRAL'HSBC HEBT WASHTEC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 59 (57) EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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