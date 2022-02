DJ HDE: Verbraucherstimmung setzt pandemiebedingten Sinkflug fort

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das aktuelle Infektionsgeschehen und die anhaltenden Corona-Maßnahmen verpassen der Verbraucherstimmung im Februar nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) einen weiteren Dämpfer. Wie laut dem Verband aus dem HDE-Konsumbarometer hervorgeht, fällt der Index bereits den dritten Monat in Folge. Er liegt im Februar bei 94,62 Punkten nach 95,04 im Januar und 95,36 im Dezember 2021. Zurückhaltend zeigten sich Verbraucherinnen und Verbraucher insbesondere mit Blick auf geplante Anschaffungen und die Konjunkturerwartungen. Zu Beginn des Jahres 2022 sei daher mit eher verhaltenem privaten Konsum zu rechnen.

Die Anschaffungsneigung breche im Vergleich zum Vormonat ein und erreiche einen Allzeit-Tiefststand. Angesichts fehlender Konsumanlässe, pandemiebedingter Einschränkungen beim Einkaufen vor Ort und Unsicherheit zur weiteren Corona-Entwicklung sähen Verbraucherinnen und Verbraucher von größeren und verschiebbaren Anschaffungen ab. Auch die Sparneigung verringert sich. Somit wollten sie in den nächsten Wochen weniger Einkommen in den Konsum investieren und gleichzeitig weniger Geld auf das Sparkonto legen. Das ergebe auch angesichts einer zuletzt positiven Einschätzung der Einkommenssituation "kein konsistentes Bild", so der HDE.

Die eigenen Einkommenserwartungen stiegen im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahr. Bei stabiler Arbeitsmarktentwicklung herrsche Optimismus. Kritisch blickten die Verbraucher hingegen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Ihre Konjunkturerwartungen trübten sich bereits seit dem Sommer 2021 immer weiter ein. Dieser Negativtrend halte weiter an. Vor dem Hintergrund der aktuellen Infektionswelle gingen sie wie auch die Wirtschaftsforschungsinstitute nicht von einer baldigen Konjunkturerholung aus. Zudem drückten die hohe Inflationsrate und die Erwartung zunehmender Preissteigerungen auf die Verbraucherstimmung.

Das neue Jahr beginne mit pandemiebedingt eingetrübter Stimmung. Aufgrund des markanten Einbruchs der Anschaffungsneigung sei im ersten Quartal von einer verhaltenen Entwicklung des privaten Konsums auszugehen. Eine Trendumkehr sei erst mit Auslaufen der aktuellen Corona-Welle und nachlassendem Infektionsgeschehen zu erwarten.

