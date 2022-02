Frankfurt (ots) -- 31 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen Nachhaltigkeitskriterien bei der Geldanlage wichtig sind- Bei den jüngeren Menschen ist der Nachhaltigkeitsgedanke tendenziell mit rund 37 Prozent stärker ausgeprägt- Bei knapp 23 Prozent der Befragten hat das Interesse am Thema nachhaltige Geldanlage in den vergangenen zwölf Monaten zugenommenWelchen Wert hat Nachhaltigkeit bei der Geldanlage? Das hat HAUCK AUFHÄUSER LAMPE in einer Studie zum Thema "Nachhaltige Geldanlage" untersucht. Die Studie wurde vom Markforschungsinstitut Civey mit 3.940 Teilnehmern deutschlandweit bis September 2021 durchgeführt. Hier zeigt sich deutlich: Deutschland hat Nachholbedarf beim Thema nachhaltige Geldanlage.Heute ist es fast jedem dritten Bundesbürger und damit rund 31 Prozent wichtig, dass ein Anlageprodukt Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Allerdings legt mit knapp 47 Prozent auch fast die Hälfte der Befragten derzeit keinen Wert auf Nachhaltigkeit bei ihren Investments. Bei jüngeren Menschen scheint der Nachhaltigkeitsgedanke tendenziell etwas stärker ausgeprägt zu sein. Bei den 30- bis 39-Jährigen gaben 37 Prozent an, dass ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist. Bei den Befragten im Alter zwischen 18 und 29 Jahren waren es ebenfalls rund 37 Prozent. Allerdings messen dem Thema fast 54 Prozent und damit mehr als die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen weniger Bedeutung bei. Bei knapp 23 Prozent der Befragten hat das Interesse am Thema nachhaltige Geldanlage in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt zugenommen - auch hier weisen jüngere Interessensgruppen eine größere Tendenz zur Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit auf.In der Gruppe der Anleger, die ihr Geld bereits online investieren, gaben über 43 Prozent an, dass sie über gute Kenntnisse zum Thema nachhaltige Geldanlage verfügen. Für die Informationsbeschaffung zu nachhaltigen Investments nutzen Online-Anleger laut der Umfrage am häufigsten Internetsuchmaschinen, Zeitschriften und Magazine sowie Vergleichsportale im Netz. Als wichtigste Kriterien bei der nachhaltigen Geldanlage nennt diese Investorengruppe die Kosten und Gebühren sowie die Zukunftsaussichten der Unternehmen bei denen sie investieren."Nachhaltigkeit und Performance schließen sich bei nachhaltiger Geldanlage nicht aus. Wir möchten allen Alters- und Anlegergruppen vermitteln, dass sich nachhaltiges Investieren in vielerlei Hinsicht in den nächsten Jahren auszahlen wird. Hier sehen wir noch einen starken Aufklärungsbedarf und damit eine große Verantwortung für Bankhäuser wie unseres. Wir nehmen diese Ergebnisse zum Anlass, verstärkt über Möglichkeiten nachhaltigen Investierens zu informieren und Wege aufzuzeigen, wie Nachhaltigkeit auch bei finanziellen Entscheidungen unkompliziert berücksichtigt werden kann", sagt Madeleine Sander, Mitglied des Vorstands und Chief Growth & Transformation Officer bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.Hier finden Sie die ganze Studie: https://www.hal-privatbank.com/hal-studie-nachhaltige-geldanlageÜber Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGHAUCK AUFHÄUSER LAMPE kann auf eine 226 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, das 1852 in Bielefeld gegründete Bankhaus Lampe und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser Georg Hauck und Bankhaus H. Aufhäuser schlossen sich 1998 zusammen, 2021 kam Bankhaus Lampe dazu. Der Vorstand der Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den Mitgliedern des Vorstands Oliver Plaack, Madeleine Sander, Dr. Holger Sepp und Robert Sprogies. Hauck Aufhäuser Lampe versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.Die Privatbank fokussiert sich auf die vier Kerngeschäftsfelder Private und Corporate Banking, Asset Management, Asset Servicing und Investment Banking. Dabei stehen die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für Institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland, Luxemburg und Irland sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermogensverwaltern im Zentrum der Geschäftstätigkeit. Zudem bietet HAUCK AUFHÄUSER LAMPE Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an.Pressekontakt:Sandra FreimuthHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGTelefon 089/2393-2111sandra.freimuth@hal-privatbank.comwww.hal-privatbank.comOriginal-Content von: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115618/5139832