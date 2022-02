Mit rund drei Prozent Minus setzt die Nordex-Aktie ihre Talfahrt am Montag fort. Eine deutliche Abstufung durch die Bank of America drückt auf die ohnehin angeschlagene Stimmung. Mit dem erneuten Rutsch unter die 13-Euro-Marke hat sich das Chartbild jetzt noch weiter eingetrübt.Die Windenergiebranche leide weiter massiv unter Problemen mit den Lieferketten, so BofA-Analyst George Featherstone. Die Entwicklung werde daher immer unberechenbarer. Hinzu kämen noch steigende Rohstoffkosten. Der Experte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...