So schnell kann's gehen: Nach den letzten Hiobsbotschaften für Aktionäre von Peloton Interactive (WKN: A2PR0M) machen jetzt Übernahmegerüchte die Runde und katapultieren die Aktie wieder Richtung Norden. So sprang der Kurs am Freitag in den USA nachbörslich um +26% auf über 31 US$. Erleben Anleger hier ein grandioses Happy End? Bei Peloton Interactive handelt es sich um ein US-Unternehmen mit Hauptsitz in New York, das im Jahr 2012 gegründet wurde ...

