Laut Branchenexperte Mark Gurman von Bloomberg könnte Apple in den nächsten Monaten so viele Produktneuheiten wie niemals zuvor binnen eines Jahres vorstellen. Seinen Informationen zufolge findet des erste Launch-Event möglicherweise bereits in wenigen Wochen statt - mit einem Produkt, das das Zeug zum Bestseller hat.Die erste Produktneuheit des laufenden Geschäftsjahres dürfte laut dem Bloomberg-Kolumnisten die Neuauflage des günstigeren Einsteiger-Smartphones iPhone SE sein. Seinen Quellen zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...