Nachhaltigkeit kann so einfach und so schön sein. Das beweist Melda Yilmaz mit ihren Naturseifen von BANYÔ. Ihre zu 100% plastikfreien Seifen kommen ohne Tierversuche aus, sind von Hand hergestellt und verpackt. Diese kleinen Wunderstücke sind die umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Reinigungsprodukten wie Cleansern, Duschgels und Shampoos. Mit Aloe Vera, Arganöl, Honig oder Zimt angereichert sind die Produkte für verschiedene Hauttypen entwickelt und duften zudem verführerisch. Auch für Kinder gibt es die passenden Seifenstücke."BANYÔ wurde auf 3 Säulen gegründet. Die Säule der Achtsamkeit, der Empathie und der Ganzheitlichkeit! Und alles, was wir in Angriff nehmen, alles was wir planen und jede Kollektion, die wir herausbringen, wird im Hinblick auf diese 3 Säulen konzipiert und umgesetzt", erzählt Yilmaz in einem Interview.Und weil die 24-jährige Unternehmerin Umweltschutz ganzheitlich denkt, hat sie nun die BANYÔ Cleaning Tour ins Leben gerufen. Am 27. Februar geht es in Köln los, dann weiter nach Frankfurt am Main und zuletzt nach Berlin. Jeweils von 14 bis 18 Uhr treffen sich Menschen mit einem grünen Herzen. Wie ihr mitmachen und wo ihr Euch anmelden könnt, sowie alle weiteren wichtigen Infos, findet ihr hier:www.banyocleaningtour.de*Do good - feel good!* / Sei dabei - und hol Dir ein kostenloses Goodie im Wert von 26 Euro!