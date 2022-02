Köln (ots) -Deutschlands erfolgreichster Comedian und Podcaster Felix Lobrecht wird Moderator bei 1LIVE, der jungen Welle des WDR.Der gebürtige Münsteraner wird monatlich in seiner zweistündigen Sendung "1LIVE 99 Problems" mit den Hörer:innen über die Dinge sprechen, die sie beschäftigen oder die Probleme in ihrem Leben darstellen. Begleitet wird "1LIVE 99 Problems" auf allen digitalen Plattformen von 1LIVE."Mit diesem Format verbinden wir zwei Dinge, die für ein junges Programm wie 1LIVE immer zusammen gehören: gute Unterhaltung und starke Persönlichkeiten", sagt Ulrich Krapp, stellvertretender Programmchef.Schon im Februar 2021 hat Felix Lobrecht einen kompletten Tag in 1LIVE moderiert und mit Hörer:innen zum Beispiel über Themen wie das Beenden von Freundschaften oder den Umgang mit Schüchternheit gesprochen. Außerdem hat er sich für eine bessere digitale Ausstattung für sozial schwache Schülerinnen und Schüler eingesetzt.Der 33-Jährige wurde mehrfach mit dem Deutschen Comedypreis und der 1LIVE Krone ausgezeichnet. Zusammen mit Moderator und Kolumnist Tommi Schmitt produziert er den Podcast "Gemischtes Hack", zu sehen ist er bei YouTube unter anderem mit dem 1LIVE Format "Wie Geht"."1LIVE 99 Problems" mit Felix Lobrecht, erste Sendung 10. Februar, 16-18 Uhr, Radio 1LIVEPressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5139012