Mark Zuckerberg und sein Team erwägen die Schließung von Facebook und Instagram in Europa, wenn Meta die europäischen Daten nicht mehr auf US-Servern verarbeiten kann. Wenn Meta nicht die Möglichkeit erhält, die Daten seiner europäischen Nutzer auf US-Server zu übertragen, sie dort zu speichern und zu verarbeiten, könnten Facebook und Instagram in ganz Europa abgeschaltet werden. Diese Ansage machte Mark Zuckerberg in seinem Jahresbericht. Entscheidend dafür dürfte werden, wie der transatlantische Datentransfer zukünftig geregelt wird. Denn die aktuellen ...

