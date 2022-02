Die schwimmende Anlage mit drei Megawatt Leistung soll auf einem See im westfälischen Haltern entstehen. Das Floating-Photovoltaik-System versorgt das örtliche Unternehmen Quarzwerke mit Strom. Überschüsse sollen an der Strombörse verkauft werden.Das Familienunternehmen Quarzwerke produziert in Haltern bei Münster seit 137 Jahren mineralische Rohstoffe. Künftig auch mit Strom aus einer Photovoltaik-Anlage, die auf dem an das Werksgelände angrenzenden Silbersee II produziert wird - Baywa re baut hier im Auftrag des Unternehmens eine der mit drei Megawatt größten schwimmenden Photovoltaik-Anlagen ...

