NEW YORK (dpa-AFX) - Übernahmefantasie dürfte die in den letzten Monaten arg gebeutelten Aktien des Fitnessgeräte-Spezialisten Peloton am Montag antreiben. Die Papiere schnellten im vorbörslichen US-Handel um rund ein Viertel auf 31,25 US-Dollar nach oben.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, prüft Peloton das Interesse anderer Unternehmen an einer Übernahme. Dem "Wall Street Journal" zufolge ist Amazon darunter, die "Financial Times" schrieb, dass auch Nike ein Angebot prüfe.

Peloton ist vor allem für vernetzten Trainings-Bikes für daheim bekannt. Das Unternehmen war angesichts geschlossener Fitnessstudios und Lockdowns einer der großen Gewinner der Corona-Pandemie und entsprechend rasant gewachsen. Nach dem Börsengang im Jahr 2019 vervielfachte sich der Kurs bis Anfang 2021 auf ein Rekordhoch von gut 171 Dollar.

So steil es nach oben ging, ging es seither aber auch wieder bergab. Per Freitagsschluss summierten sich die Kursverluste seit dem Rekordhoch auf gut 85 Prozent./mis/la/jha/