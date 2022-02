Die Aurubis AG ist mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg in das neue Geschäftsjahr 2021/22 gestartet. Wie der Hamburger Multimetall-Konzern am Montag mitteilte, erwirtschaftete das Unternehmen in dem die Monate Oktober bis Dezember 2021 abdeckenden ersten Geschäftsquartal Umsatzerlöse von 4,41 Mrd €. Das waren 27 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis vor Steuern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...