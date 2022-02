YANGON (dpa-AFX) - Ein im Zuge des Militärputsches in Myanmar festgenommener australischer Professor soll Berichten zufolge nach einem Jahr Haft von der Junta freigelassen worden sein. Sean Turnell, bis zu dem Umsturz ein enger Wirtschaftsberater der dann entmachteten Regierungschefin Aung San Suu Kyi, war Anfang Februar 2021 inhaftiert worden. Ihm wurde vorgeworfen, gegen ein Staatsgeheimnisgesetz verstoßen zu haben.

Turnell drohte eine Höchststrafe von 14 Jahren Haft. Wie die staatliche kambodschanische Nachrichtenagentur Agence Kampuchea Presse am Montag schrieb, soll Turnell auf besondere Bitte des kambodschanischen Ministerpräsidenten Hun Sen freigekommen sein. Kambodscha hat derzeit den Vorsitz der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean.

Hun Sen war im Januar als erster ausländischer Regierungschef nach dem Putsch nach Myanmar gereist, was viel Kritik und Proteste zur Folge hatte. Am Montag bestätigte er, dass er zur Freilassung Turnells beigetragen habe. Er werde sich auch weiter für die Freilassung der politischen Gefangenen, einen Waffenstillstand sowie einen Dialog zur Lösung der Krise einsetzen, zitierten ihn Medien.

Eine offizielle Bestätigung der Freilassung Turnells aus Myanmar gab es zunächst nicht. Erst am Sonntag hatte die australische Außenministerin Marise Payne erneut die Freilassung des Ökonomen gefordert. "Professor Turnells Haft ist ungerecht, und wir weisen die Anschuldigungen gegen ihn zurück", hieß es in einer Mitteilung.

Die Generäle im früheren Birma hatten am 1. Februar 2021 geputscht und die Macht an sich gerissen. Die bis dahin faktische Regierungschefin Suu Kyi sitzt seither im Hausarrest. Sie steht wegen zahlreicher Vorwürfe vor Gericht. Menschenrechtler sprechen von einem Schauprozess. Das Land versinkt derweil in Chaos und Gewalt./azz/cfn/DP/eas