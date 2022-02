Per Ende Januar 2022 waren am Schweizer Kapitalmarkt Anleihen mit einem Nominalwert von insgesamt 559,3 Mrd Franken ausstehend.Zürich - Der Schweizer Obligationenmarkt war noch nie so gross wie heute. Per Ende Januar 2022 waren am Schweizer Kapitalmarkt Anleihen mit einem Nominalwert von insgesamt 559,3 Milliarden Franken ausstehend. Damit wurde die bisherige Höchstmarke von 558 Milliarden Franken aus dem Mai 2011 übertroffen, wie aus einer Publikation der Zürcher Kantonalbank (ZKB) vom Montag hervorgeht.

