Die Finanzaufsicht Bafin warnt Privatanleger vor Risiken bei Investitionen in Kryptowerte und Anlagetipps in sozialen Medien. Dort kursieren begeisterte Meldungen zu Bitcoin, Ether und Co. - Investments in Kryptowerte seien jedoch hoch spekulativ und ebenso riskant, mahnt die Aufsicht. Es drohe möglicherweise der Verlust des eingesetzten Geldes. Die Finanzaufsicht Bafin bekommt nach eigenen Angaben seit drei bis vier Monaten vermehrt Anfragen von Verbrauchern zu Bitcoin und anderen Kryptowerten. "Auch wenn der Anteil von Privatanlegern bei Kryptowerten derzeit noch überschaubar ist, so erreichen uns in letzter Zeit immer mehr Hinweise von Verbrauchern auf unseriöse Plattformen, auch aus dem Kryptobereich", sagte der für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...