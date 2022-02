Gemischte Stimmung an den europäischen Aktienmärkten DE30 testet starkes Unterstützungsniveau Aurubis verzeichnet 85%igen Gewinnanstieg im 4. Quartal Die europäischen Indizes starteten mit gemischten Gefühlen in die heutige Sitzung. Der DE30 und der FTSE100 gaben einen Großteil der Anfangsgewinne wieder ab, während der FTSE MIB um 1,40% fiel und der IBEX 35 um 0,7% nachgab. Die Volatilität an den Märkten dürfte sich fortsetzen, da die Anleger eine restriktivere Rhetorik der EZB, steigende Anleiherenditen, gemischte Quartalszahlen der großen Unternehmen und eine Lockerung der weltweiten Coronavirus-Bestimmungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...