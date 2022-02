Münster (ots) -Einem Tipper aus dem Rhein-Kreis Neuss bescherte LOTTO 6aus49 am vergangenen Samstag (5. Februar) einen zweifachen Millionengewinn. Er traf als Einziger bundesweit die Gewinnklasse 2.Sechs RichtigeOhne Superzahl zum Millionär: Der Jackpot bei LOTTO 6aus49 ist am vergangenen Wochenende stehen geblieben. Grund zur besonders großen Freude gibt es dennoch für einen Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen, denn er hat als Einziger die zweite Gewinnklasse getroffen. Der Tipper hatte die Gewinnzahlen 4, 17, 19, 26, 39 und 45 angekreuzt - für den Jackpot im ersten Gewinnrang fehlte ihm die richtige Superzahl 3. Dieser Glückstipp bringt ihm nun exakt 2.648.598,10 Euro.SUPER 6Neben dem neuen Lotto-Millionär hatten am Wochenende zwei weitere Tipper aus Nordrhein-Westfalen Grund zum Jubeln: Sie trafen bei der Zusatzlotterie SUPER 6 den obersten Gewinnrang und erhalten jeweils eine Summe in Höhe von 100.000 Euro. Die Spielteilnehmer haben ihre Glückstipps in WestLotto-Annahmestellen im Kreis Siegen-Wittgenstein und im Kreis Mettmann abgegeben.JackpotFür die kommende Ziehung von LOTTO 6aus49 am Mittwoch, 9. Februar, steigt der Jackpot in der ersten Gewinnklasse auf rund 13 Millionen Euro an.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5140198