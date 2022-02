Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.130 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Deutlich zulegen können die Anteilsscheine der typischen Lockdown-Gewinner Hellofresh und Delivery Hero. Auf der Verliererseite finden sich unter anderem die Aktien von Vonovia, Siemens Energy und Infineon wieder, die jeweils deutlich nachlassen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 27.248,87 Punkten geschlossen (-0,70 Prozent).



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1428 US-Dollar (-0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8750 Euro zu haben.

