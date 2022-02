Bis zum Sommer will die Bundesregierung Klimaschutzverträge als Absicherungs-instrument für Investitionen in klimafreundliche Industrieanlagen auf den Weg bringen. Eine Studie von Agora Industrie zeigt, worauf es bei der Ausgestaltung so genannter Carbon Contracts for Difference (CCfD) ankommt. Die von der Bundesregierung geplanten Klimaschutzverträge können die Emissionen der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie in dieser Dekade um über zwanzig Millionen Tonnen CO2 jährlich reduzieren. Das zeigt ...

