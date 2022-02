D1-Chart EURUSD korrigiert am Montag leicht, nachdem am Freitag der Durchbruch über das vor vier Wochen erreichte Jahreshoch nicht nachhaltig war - am Nachmittag begann sich das Paar wieder zurückzuziehen. Quelle: xStation 5 H1-Chart Der kurzfristige Aufwärtstrend wurde durch den jüngsten Kursrückgang unter die lokalen Tiefs (1,1439 und 1,1428) umgekehrt, sodass die heutigen Anstiege als Aufwärtskorrektur gewertet werden könnten. Quelle: xStation 5 Maximilian Wienke, CFTe Marktanalyst bei XTB ...

Den vollständigen Artikel lesen ...