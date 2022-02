RES verspricht sich von der Übernahme des Asset-Management-Unternehmens neue Kundenbeziehungen und eine stärkere Position auf dem australischen Markt. Aber auch in Deutschland sieht RES Wachstumschancen.RES hat das australische Unternehmen Blueshore Energy übernommen und betreut nun weltweit mehr als neun Gigawatt an operativen Photovoltaik-, Wind- und Energiespeicheranlagen. Wie RES am Montag mitteilte, betreibt Blueshore Energy in Australien Energieparks mit einer Gesamtleistung von 1,6 Gigawatt. Das Unternehmen biete dort kaufmännisches und technisches Management für Solar- und Windenergieanlagen ...

