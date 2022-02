Berlin - An der in dieser Woche beginnenden Corona-Impfkampagne in den Apotheken beteiligen sich zunächst nur 500 der rund 18.500 Apotheken in Deutschland. Das teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) mit.



Diese hätten rund 25.000 Impfdosen geordert. "Ein Großteil der Apotheken bereitet sich darauf vor, diese Aufgabe zu schultern", sagte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening der Zeitung. "Sie sind durch Sonderaufgaben wie der Ausstellung des Impfpasses und Corona-Tests sehr eingespannt. Zudem gibt es Personalausfälle durch die hochansteckende Omikron-Variante."



Die Zahl werde aber sukzessive anwachsen. Insgesamt hätten rund 6.000 Apotheker die notwendige Schulung absolviert.

