International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG: Aufsichtsrat bestellt neue Vorständin für den Bereich Pädagogik



07.02.2022 / 13:47

Gersthofen, 7. Februar 2022 - Der Aufsichtsrat der International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG hat heute Jessamine Koenig, EdD mit Wirkung zum 1. August 2022 für die Dauer von drei Jahren als neue Vorständin bestellt. Jessamine Koenig wird den Bereich Pädagogik verantworten und die Nachfolge von Cathie Mullen antreten, die als Schulleiterin seit der Gründung im Jahr 2005 die pädagogische Verantwortung trug. Vor ihrer Bestellung war Jessamine Koenig über 13 Jahre in verschiedenen Führungspositionen an der Hangzhou International School (>700 Schüler*innen) sowie der Shanghai Community International School (>1.700 Schüler*innen) in China tätig.

