Für Anteilseigner von Teamviewer kommt es heute knüppeldick. Schließlich geht die Aktie rund drei Prozent in den Keller. Diese Negativ-Performance reicht für den unangefochtenen letzten Platz. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt?

Download-Tipp: Jetzt im Januar möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2022 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt im Januar ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Teamviewer-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik bleibt trotz dieses Abschlags positiv. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. So fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch aktuell nur rund rund vier Prozent. Diese finale Hürde liegt bei 16,20 EUR. Die Spannung ist also kaum zu überbieten.

Investoren, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...