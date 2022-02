Bisher hatten die Ökonomen der Credit Suisse weder für 2022 noch für 2023 einen Zinsschritt der SNB vorausgesagt.Zürich - Die Inflationsentwicklung in der Schweiz lässt derzeit zwar keine Straffung der Geldpolitik erwarten. Doch die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird schneller zur Tat schreiten, als Ökonomen bisher gedacht hatten. Die Experten der Credit Suisse gehen in einer am Montag publizierten Studie nun davon aus, dass die SNB im Jahr 2023 den Leitzins zwei Mal um insgesamt 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...