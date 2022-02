Delta Electronics hat seine neue Ladelösung AC MAX für Elektrofahrzeuge vorgestellt. Die Wallbox ist in zwei Modellreihen - AC MAX Basic und Smart - ab sofort über die Fachhändler Baywa r.e. und Sonepar erhältlich. Wie die in den Niederlanden ansässige Europa-Tochter von Delta Electronics (mit Hauptsitz in Taiwan) mitteilt, soll sich die Wallbox "flexibel an die Gegebenheiten vor Ort anpassen" lassen. ...

