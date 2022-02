HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dürr von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Lorrain reduzierte seine kurzfristigen Schätzungen für den Maschinen- und Anlagenbauer. Verantwortlich dafür seien Lieferengpässe, heißt es in einer am Montag vorliegenden Studie. Langfristig sei er dank des Potenzials im Geschäft mit Elektroakkus für das Umsatzwachstum aber optimistischer als es die offiziellen Ziele vorschlagen. Die Batterie-Produktion sei eine große Chance für das Unternehmen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005565204

