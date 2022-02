Cure, der Lieferservice für Medizinprodukte, startet seinen Fahrradkurierdienst und hat 3.000 Produkte im Sortiment. Rezeptpflichtige Medikamente sollen später folgen. Die Idee ist nicht neu und das Gerangel um den Markt hat längst begonnen. Ab sofort können Kunden des Startups Cure sich rezeptfreie Medizinprodukte über die gleichnamige App nach Hause bestellen. Das Unternehmen verspricht, die Waren innerhalb von 30 Minuten auszuliefern. Möglich machen das Fahrradkuriere, die fest bei Cure angestellt sind. In den nächsten Wochen will der Anbieter diesen Dienst auch in anderen Städten anbieten. Mit Start des E-Rezeptes will er zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...