NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 410 Pence belassen. Seine Ergebnisschätzungen für den Ölkonzern lägen über den Konsensprognosen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibt weiter skeptisch, was die neue Strategie von BP betrifft. Einige damit verbundene Risiken seien in der aktuellen Bewertung aber berücksichtigt, auch wenn die Aktie seit Jahresbeginn besser gelaufen sei als die Branche./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2022 / 04:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2022 / 04:35 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

