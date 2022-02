Der japanische Mischkonzern Mitsui & Co. will noch in laufenden Monat eine neue, an Gold gebundene Kryptowährung herausgeben. Dabei entspricht 1 Einheit der Kryptowährung ZipangCoin (ZPG) einem Gramm Gold. Mit diesem Schritt vereint Mitsui die Vorteile digitaler Währungen mit der geringen relativen Schwankungsintensität, aber auch der Werthaltigkeit von Gold.Es gibt offensichtlich ausreichend Investoren, welche zwar gerne in Kryptowährungen investieren, denen aber die starken Wertschwankungen von Bitcoin & Co. auf den Magen schlagen. Diese Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...