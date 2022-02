Der Wochenauftakt an der Wall Street dürfte positiv verlaufen, nachdem die Futures nach einem verhaltenen Start in die Gewinnzone gelaufen sind. Für den Dow errechnet sich ein Plus zum Handelsauftakt von rund 0,2 Prozent, für den Nasdaq eines von 0,3 Prozent. Was die Q4-Saison betrifft, sind die großen Namen durch - mit einem uneinheitlichen Bild -, doch in der zweiten und dritten Reihe bleibt es spannend. In der laufenden Woche werden unter anderem der in Schieflage geratene Fitnessbike-Hersteller ...

