Vancouver, B.C., 7. Februar 2022 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das "Unternehmen" oder "Ximen" https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/ximen-mining-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass New Gold Inc. ("New Gold") (TSX und NYSE American: NGD) eine 9,9%ige Beteiligung an Ximen erworben hat.

Die nicht vermittelte Privatplatzierung von 8.893.635 Charity Flow-Through-Aktien wurde zu einem Preis von 0,285 $ pro Aktie durchgeführt und brachte einen Bruttoerlös von 2.534.686 $ ein. In einem zweiten Schritt und als Teil des Abschlusses der Platzierung erwarb New Gold Inc. die 8.893.635 Aktien mit einem Abschlag von 30 % auf den Zeichnungspreis.

"Der Aufbau strategischer Beziehungen mit engagierten Partnern in unserer Community und Gerichtsbarkeit ist für die langfristigen Ziele von Ximen unerlässlich. Ximen freut sich darauf, seine Beziehung zu New Gold zu vertiefen. Ihre erste Entscheidung, in die Projekte und Entwicklungspläne von Ximen zu investieren, ist ein hervorragender Startpunkt", sagt Christopher R. Anderson, President und CEO von Ximen.

Jede Flow-Through-Aktie besteht aus einer Stammaktie, die als "Flow-Through-Aktie" gemäß der Definition in Subsection 66(15) des Einkommensteuergesetzes qualifiziert ist.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Platzierungsangebot für Explorationsausgaben auf den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten in British Columbia verwenden.

Die Anteile werden im Rahmen eines Charity Flow-Through Arrangements ausgegeben. Das Unternehmen zahlt im Zusammenhang mit diesem Angebot keine Provision oder Vermittlungsgebühr. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen der gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss des Angebots. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Für das Board of Directors:

"Christopher R. Anderson"

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

604 488-3900

Investor Relations:

Sophy Cesar

604-488-3900

about:blank

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. konzentriert sich auf den Erwerb von Projekten mit hochgradigen Goldvorkommen im Süden der kanadischen Provinz British Columbia, die leicht zugänglich sind und über eine solide Infrastruktur verfügen. Ximen plant den Aufbau eines Goldbergbauunternehmens mit einem besonders potenzialreichen Konzessionspaket, das mehrere Millionen Unzen Gold beinhaltet. Ximen ist stets bestrebt, sich sämtliche Rechte (100 %) an all seinen Projekten und Vermögenswerten zu sichern. Das Unternehmen hat in seinen wichtigsten Edelmetallprojekten und in einer Reihe weiterer Projekte im Umkreis seiner Liegenschaften alle möglichen Gebührenbeteiligungen (NSRs) aufgekauft. Gleichzeitig widmet sich Ximen derzeit dem Ausbau der Goldmine Kenville, die es in Produktion bringen will. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf der Erfüllung aller festgelegten Ziele, während gleichzeitig an der Strategie der Schulden- und Verwässerungsfreiheit festgehalten wird. Dabei liegt das Augenmerk stets auf einer verantwortungsvollen Erschließung unter Anwendung nachhaltiger Bergbau- und Explorationspraktiken und der Schaffung von ethischen und nachhaltigen Werten.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, unter anderem Aussagen über den Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange und die Ausübung der Option. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann keine Gewähr übernommen werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "versucht", "potentiell", "Ziel", "aussichtsreich" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "dürften", "können", "könnten" oder "sollten". Es handelt sich auch um Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen basieren und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann folglich nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen die Möglichkeit, dass die TSX Venture Exchange die geplante Transaktion nicht zeitgerecht oder überhaupt genehmigt. Für weitere Details zu Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen empfehlen wir dem Leser, die Berichte des Unternehmens zu konsultieren, die über das System für Elektronische Dokumentenanalyse und -abfrage der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR) unter http://www.sedar.com öffentlich zugänglich sind.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einem Staat der Vereinigten Staaten statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

Tel: 604-488-3900

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64053Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64053&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98420B2003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA98420B2003