Schwalbach (ots) -Das sind echte Wohlfühl-News: Lenor bietet ab jetzt unsere beste Frische aller Zeiten und setzt ab sofort im gesamten Weichspüler-Sortiment auf pflanzliche Inhaltsstoffe als Basis für die Weichheit - für noch mehr Wohlfühlmomente im Alltag. Wie wichtig diese Momente aktuell sind, zeigt eine Lenor Studie: 66 % der deutschen Verbraucher:innen haben gelernt, die kleinen Freuden des Alltags wieder mehr zu genießen. Auch Lenor Markenbotschafter Guido Maria Kretschmer ist überzeugt: "Ein frisch bezogenes, gut duftendes Bett ist für mich einer der kleinen Glücksmomente im Alltag, aus denen ich Kraft schöpfe." Die Lenor Weichspüler mit Weichheit auf Pflanzenbasis sind ab sofort im Handel.Für ein noch besseres Frische-Erlebnis enthält Lenor jetzt optimierte Duftstoffe. Diese liefern mehr Frische bei gleichzeitig reduziertem Einsatz von Inhaltsstoffen. Neue Frische-Technologien sorgen zudem für ein besseres Dufterlebnis auch nach kurzen und kalten Waschzyklen - für eine nachhaltige Wäschepflege bei energiesparenden niedrigen Temperaturen. Darüber hinaus setzt die neue Formulierung der Lenor Weichspüler auf eine einzigartige Kombination aus pflanzlichen Ölen als Ausgangsmaterialien für die bekannte Lenor Weichheit. Für die Weichheit der Wäsche sorgen die sogenannten kationischen Tenside. Sie bestehen bei Lenor Weichspülern nun zu 85 % aus pflanzlichen Ölen. Diese pflanzlichen Öle haben einen geringeren ökologischen Fußabdruck als die oft für Weichspüler eingesetzten tierischen Fette.Jeden Tag ein Hauch von FrischeLenor sorgt mit der neuen Formel für unsere beste Frische aller Zeiten mit der Weichheit auf Pflanzenbasis dafür, dass wir mehr Wohlfühlmomente in unserem Alltag schaffen können. Wie wichtig diese besonderen Momente sind, zeigt eine aktuelle Lenor Studie mit dem Titel "Jeden Tag ein Hauch von Frische", für die in Deutschland 1001 Menschen befragt wurden. Da viele Aktivitäten derzeit zu Hause stattfinden, gilt für unser Wohlbefinden eine einfache Formel: Mit kleinen, individuellen Glücksmomenten können wir im Alltag etwas für unser Wohlbefinden tun, wenn wir diese aktiv wahrnehmen: zum Beispiel das Überstreifen eines kuscheligen, frisch gewaschenen Bademantels nach einem entspannenden Bad oder wenn wir es uns auf dem Sofa unter einer Decke gemütlich machen, um einen frisch aufgebrühten Tee zu trinken.- Themen wie Self-Care und Me-Time haben der Lenor Studie zufolge stark an Relevanz gewonnen: 96 % der Befragten brauchen täglich mindestens einen Moment für sich selbst, um sich bereit für den Tag zu fühlen.- 69 % sagen, sie haben mehr Freude daran, zu Hause in frisch gewaschene Kleidung oder Bettwäsche zu schlüpfen, als eine Nacht im Hotel zu verbringen.- Unser Zuhause ist unsere Wohlfühl-Oase - und dort haben wir es am liebsten kuschelig, gemütlich und immer wieder frisch: 60 % der Befragten in Deutschland geben an, dass sie beim Kauf neuer Home-Textilien wie z. B. Kissen oder Decken mehr Freude empfinden als beim Kauf eines neuen Paars Schuhe.Mit einem geringeren ökologischen FußabdruckDie Studie von Lenor zeigt auch, dass Menschen heute von Produkten mehr erwarten als nur zuverlässige Leistung: 86 % der Befragten messen dem Thema Recycling eine größere Bedeutung bei als noch vor zwei Jahren. Und gut die Hälfte der deutschen Verbraucher:innen (54 %) treffen immer oder zumindest regelmäßig Entscheidungen für mehr Nachhaltigkeit. Mit den neuen Weichspülern kommt Lenor dem Wunsch der Menschen nach leistungsstarken Produkten mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt nach.Lenor nutzt in der neuen Formulierung weniger Duftstoffe und liefert gleichzeitig ein verbessertes Frische-Erlebnis auch nach energiesparenden kurzen Waschzyklen bei niedrigen Temperaturen. Die pflanzlichen Öle verfügen über einen niedrigeren ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu traditionell für Weichspüler eingesetzten tierischen Fetten. Die Flaschenkörper der neuen Lenor Weichspüler bestehen zu 100 % aus Altplastik und sind vollständig recycelbar (ausgenommen Kappe und Etikett). Lenor setzt sich zudem aktiv für eine effizientere Sortierung von Verpackungsabfällen ein, um Kunststoff besser im Kreislauf führen zu können. Lenor Weichspüler Flaschen tragen dafür ein "digitales Wasserzeichen", das für das menschliche Auge unsichtbar ist, von dafür ausgerüsteten Sortiermaschinen aber zuverlässig erkannt werden kann. Für die Herstellung in Westeuropa verwendet Lenor in der Produktion bereits heute 100 % Ökostrom.Ein sinnliches Vergnügen für Guido Maria Kretschmer"Wäschepflege, Weichheit, Frische und Wohlfühlen gehören für mich ganz eng zusammen. Das ist ein sinnliches Vergnügen", sagt Star-Designer und Lenor Markenbotschafter Guido Maria Kretschmer. "Wir verbringen so viel Zeit mit unseren Textilien, gerade jetzt, wo wir so oft zu Hause sind. Wir umgeben uns Tag und Nacht damit, tragen sie auf unserer Haut. Deswegen ist es mir so wichtig, ein Produkt zu haben, das hilft, noch mehr schöne Wohlfühlmomente mit unseren Lieblingsstücken zu verbringen. Die Lenor Weichspüler haben für mich optimale Eigenschaften: Sie pflegen und schonen meine Lieblingskleidungsstücke. Dass die Lenor Weichspüler ab jetzt Weichheit auf Pflanzenbasis bieten, empfinde ich als großes Glück und sehr wichtigen Schritt für unsere Umwelt", sagt Guido Maria Kretschmer.Das Wohlbefinden der Menschen durch Düfte verbessernDüfte sind wichtig. Sie prägen unsere Stimmung, unsere Erinnerungen und unsere Verbindung zu anderen Menschen. Lenor verbindet Menschen mit Düften: von dem Moment an, in dem wir aufwachen, uns anziehen und in den Tag starten, bis zu dem Moment, in dem wir uns wieder in unser Bett kuscheln, um neue Kraft für den nächsten Tag zu sammeln. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Pflege von Stoffen und einem Team aus 400 Parfümeuren und Duft-Experten möchte Lenor im Alltag durch Düfte Wohlfühlmomente schaffen.Übersicht Lenor ProdukteDie Lenor Weichspüler jetzt mit Weichheit auf Pflanzenbasis sind ab sofort im deutschen Einzelhandel erhältlich. Angeboten werden folgende Größen der Varianten Aprilfrisch, Sensitiv, Frischeschutz und Frühlingsgarten: 38 Waschladungen (UVP 2,19 EUR), 46 Waschladungen (UVP 2,55 EUR) und 68 Waschladungen (UVP 3,79 EUR). Die Varianten Goldene Orchidee, Amethyst Blütentraum, Meeresbrise und Sommerblume sind in den Größen 32 Waschladungen (UVP 2,19 EUR), 38 Waschladungen (UVP 2,55 EUR) und 56 Waschladungen (UVP 3,79 EUR) verfügbar. Bei den genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen (UVP). Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. UVPs in Österreich und der Schweiz können abweichen.Aprilfrisch - Inspiriert von klassischen Chypre-Noten und erfrischender Bergamotte. Lenors beliebtester Duft.Goldene Orchidee - Die edle Orchidee harmoniert perfekt mit einer Mischung aus Vanillenoten, inspiriert von warmen Bernsteintönen.Amethyst Blütentraum - Ein Hauch von Pfirsichblüten kombiniert mit Nuancen von bezaubernden Rosen und Freesien.Sensitiv - Ein dezenter Duft aus Rosenblüten & Freesien, welcher speziell für sensible Haut entwickelt wurde.Frischeschutz - Ein erfrischender Duft, der von der klaren Note von Maiglöckchen inspiriert wurde.Meeresbrise - Maritime Noten, die durch spritzige Limette und Bergamotte abgerundet werden.Sommerblumen - Die warmen Noten, inspiriert von Bernstein und Siamholz, treffen auf zart erfrischende sanfte Lindenblüten und Calendulablumen.Frühlingsgarten - Ein sanfter und harmonischer Duft von Pfingstrose und Kirschblüte.Fotos mit Markenbotschafter Guido Maria Kretschmer sowie Produktbilder können Sie hier herunterladen und zur redaktionellen Berichterstattung unentgeltlich verwenden. 