An der Börse geht es gerade so turbulent zu wie seit Jahren nicht mehr. Der DAX ist innerhalb weniger Tage um fast 1.000 Punkte gefallen und hält sich aktuell nur noch knapp über der Marke von 15.000 Punkten. Insbesondere die Kurse schnell wachsender Technologieunternehmen stehen unter Druck. Diese Aktien waren es auch, die in den letzten beiden Jahren besonders stark gestiegen sind. Aber der Ausverkauf drückt auf die Stimmung der Anleger und zieht dadurch auch andere Aktien mit in die Tiefe. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...