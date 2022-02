Kein Geringerer als Investment-Legende Warren Buffet hatte im Sommer 2020 seine Anteile an der Bank of America (BoA) signifikant aufgestockt. Und mit Blick auf die nachfolgende Kursperformance war das keine schlechte Idee. Äußerst positiv sehen aktuell auch die Analysten von Wells Fargo den US-Banken-Titel.Deren Top-Banken-Analyst Mike Mayo erhöht nämlich sein Kursziel für die BoA-Aktie von 63 auf 66 Dollar, die höchste Wall-Street-Prognose, wie CBNC am Montag berichtet. Demnach hätte das Papier ...

