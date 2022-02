Auftrieb erhält der Euro derzeit durch die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik im europäischen Währungsraum.Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag über 1,14 US-Dollar gehalten. Am späten Nachmittag liegt der Kurs mit 1,1447 Dollar etwas höher als am Morgen. Die europäische Gemeinschaftswährung verteidigt damit die Gewinne aus der vergangenen Woche. Der Franken hat derweil etwas zugelegt. Sowohl der Euro als auch der Dollar notieren entsprechen etwas tiefer zum Franken.

Den vollständigen Artikel lesen ...