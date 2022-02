Die Primus Valor Gruppe realisiert für die Vermögensanlage G.P.P.3 einen Gesamtmittelrückfluss von über 300 Prozent - diese und weitere News hier im ÜberblickPrimus Valor: Gesamtrückfluss bei Vermögensanlage G.P.P.3 über 300 Prozent, Ausschüttungen beim AIF ICD8 RWie die Primus Valor Gruppe mitteilt, wird die sich die in Auflösung befindende Vermögensanlage ImmoChance Deutschland G.P.P.3 in den kommenden Wochen eine Auszahlung in Höhe von 100 Prozent an seine Anleger leisten. Damit erhalten diese - je nach Beitrittszeitpunkt - einen Gesamtrückfluss von bis zu 303,5 Prozent, bezogen auf das jeweilige eingezahlte Kommanditkapital. Der G.P.P.3 ist somit nach dem G.P.P.1 bereits die zweite Vermögensanlage der Angebotsreihe, der einen Gesamtrückfluss von mehr als 300 Prozent erreicht. Primus Valor teilt zudem mit, dass die Auflösung der Produkte G.P.P.1, G.P.P.2 und G.P.P.3 noch nicht abgeschlossen ist. In den kommenden Wochen und Monate sollen weitere Auszahlungen geleistet werden.

