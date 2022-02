Trotz der Unsicherheiten aufgrund der Pandemie und der konjunkturellen Entwicklung konnte die All for One Group SE (ISIN: DE0005110001) ein deutliches Wachstum von plus 25% beim Umsatz auf 119,2 Mio. EUR und beim EBIT auf 7,6 Mio. EUR (plus 27%) erreichen. Rein organisch lag das Umsatzwachstum bei plus 10% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. All for One Group SE: Prognose für 2021/22 bestätigt Der verfolgte Cloud-First Ansatz der Gruppe zahlt sich weiter aus. So konnten die wiederkehrenden Erlöse sowohl mit Cloud Services und Support (plus 35% auf 27,9 Mio. EUR) als auch mit Software Support (plus ...

