An der Wall Street haben die führenden Indizes im Anschluss an die beste Handelswoche des Jahres uneinheitlich tendiert. Die Sorge vor schneller als erwartet steigenden Zinsen erwies sich einmal mehr als Belastungsfaktor vor allem für die Aktien von Techfirmen. Dafür meldete sich der Bitcoin am Montag eindrucksvoll zurück.Der Dow Jones Index schloss bei 35.091 Zählern praktisch unverändert zum Freitag. Für den marktbreiten S&P 500 ging es hingegen um 0,4 Prozent in die Tiefe und beim Nasdaq ...

