Die Analyse von On-Chain-Daten zeigt, dass über 25 Prozent des gesamten Shiba-Inu-Umlaufvermögens von nur 100 Wallets kontrolliert wird. Hunde-Token wie der Shiba Inu fanden sich am Montag an der Speerspitze der Krypto-Erholung. Allein dem Shiba Inu (SHIB) gelang ein Aufstieg um mehr als 24 Prozent. Auch andere Altcoins zeigten deutliche Zeichen der Erholung, während sich das Wachstum des Bitcoins im bescheidenen Rahmen von rund drei Prozent abspielte. Mehr zum Thema Shiba Inu Coin: Wale weiter aktiv - was...

