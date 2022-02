InnoCan Pharma mit Japan Fokus! Sony CEO springt ins Boot!

Dr. Kenji Kitatani

Dr. Kenji Kitatani: "Es ist mir eine Freude, dem Beratungsausschuss von Innocan beizutreten, um die Expansion des Unternehmens auf den japanischen und asiatischen Markt zu unterstützen, indem ich mein digitales Know-how und meine tiefe Vertrautheit mit dem lokalen Markt zum Nutzen von Innocan einbringen werde."

Wer würde besser geeignet sein, den Weg von SHIR und Co. in den japanischen Markt zu öffnen, als Prof. Dr. Kenji Kitatani, der neben seiner Position als Executive Officer und Executive Vice President der Sony Corporation of America auch noch zahllose weitere Spitzenpositionen bekleidete, wie z.B. bei bei Nippon Television Network, Tokyo Broadcasting System, Tokyo Dome Corporation und beim größten japanischen unabhängigen Musikunterhaltungskonglomerats Avex International Holdings.

Der Beratunsausschuss von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) würde manches Nasdaq-Unternehmen vor Neid erblassen lassen. U.a. sind Prof. Chezy Barenholz, der Träger des israelischen Nobelpreises, der ehemalige Wissenschaftsminister Israels, Izhar Shay, Richard Serbin, Patentanwalt bzw. FDA-Beauftragter von Schering-Plough, Revlon und Johnson & Johnson herauszuheben. Nun kommt Prof. Dr. Kenji Kitatani um mitzuhelfen, SHIR und Co. auch zum Erfolg in Fernost zu verhelfen.

Der Bericht der Wissenschaftsredaktion der Jerusalem Post über die Forschungsergebnisse von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) spricht eine klare Sprache, und ich will in keinster Weise widersprechen. Für meine Begriffe ist das Unternehmen etwas sehr Großem auf der Spur!

Darum ist es auch ein besonders wichtiger Schritt, dass InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) ein eigenes Pharma-Labor in Betrieb nimmt, um offenbar für die kommerzielle Produktion gerüstet zu sein und die Forschungen schneller vorantreiben zu können. Hier das Imagevideo, das anlässlich der Eröffnung geschossen wurde:

Company_Update: Innocan Pharma erreicht einen weiteren Meilenstein und wird in der Arzneimittelentwicklung tätig. Unser Labor in Jerusalem wird die Massenproduktion von pharmazeutischen Wirkstoffen unterstützen. Sehen Sie sich das Video von der Eröffnungsfeier an: Quelle: Innocan Twitter

Das Unternehmen spricht ganz klar an, warum dieser Schritt so bedeutend ist: "Unser Labor in Jerusalem wird die Massenproduktion von pharmazeutischen Wirkstoffen unterstützen."

Ron Mayron, der Ex-Teva CEO und Vorstandsvorsitzender von InnoCan: "Ich bin sehr glücklich und aufgeregt, dass wir dieses neue Labor eröffnen. Der Vorstoß in den Veterinär-Sektor ist ein sehr interessanter Zug. Dieser Sektor ist sehr groß mit viel Potential. Das Know How und die Erkenntnisse aus dem Veterinär-Sektor werden später auch im Human-Bereich anwendbar sein."

Yoram Drucker: "Wenn wir das (die LPT-Plattform), so wie es ist, im Veterinärmarkt anwenden, aber die Daten für die klinischen Humanversuche verwenden, die wir gerade vorbereiten, kann es den Prozess der Zulassung und den Erhalt der Genehmigung der Zulassungsbehörden beschleunigen."

Izhar Shay, Ex-Wissenschaftsminister von Israel und Innocan Beirat: "Das ist für Innocan ein signifikanter Schritt nach vorne in der Möglichkeit sich selbst als globaler Leader bei CBD basierenden Medikamenten zu positionieren. Ich glaube, dass Innocan ein attraktiver Partner für Firmen sein wird, die interessiert daran sind pharmazeutische Produkte basierend auf CBD auf den Markt zu bringen."

Diese Laboreröffnung wurde durch die Erkenntnisse aus der CBD-Forschung notwendig. - In der letzten News fasste man diese zusammen:

In unseren Experimenten mit Hunden haben wir erste vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung verschiedener Krankheiten festgestellt. Wir planen auch die Kommerzialisierung für den Veterinärmarkt. InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW )-CEO Iris Bincovich

News -Fazit:

Zum ersten Mal wird InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) wirklich konkret. Die LPT-Plattform soll für eine "Vielzahl von Krankheiten" in Frage kommen und nennt im Text explizit "Schmerzen, Multiple Sklerose, Rheumatoide Arthritis, Epilepsie und viele andere Krankheiten".

Warum InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) nun auch so schnell den Veterinärsektor, wie in der folgenden News ausgeführt, ins Auge gefasst hat, das liegt, so glaube ich, auch auf der Hand! Diese Studien an Hunden zeigten hervorragende Ergebnisse. Aber haben Hunde Epilepsie oder Multiple Sklerose? - Eher weniger, aber es gibt viele alte Hunde mit Schmerzen und Arthritis! Probieren Sie doch einmal, einem alten grantigen Hund ein Medikament zu verabreichen. - Würde da nicht eine 1-Monats-Spritze eine wesentliche Erleichterung sein?

Veterinärmarkt - das mag jetzt zwar nicht so sexy klingen, aber das Phantastische an der Entwicklung eines Medikaments für Tiere ist, dass die Ergebnisse dieser Studien auch für die Entwicklung eines Medikaments für Menschen herangezogen werden können UND - es ist der "Fast Track" zur Kommerzialisierung!

Für mein Dafürhalten drängt sich bei InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) der Vergleich mit GW Pharma (7 Mrd. USD Übernahme durch Jazz Pharma) auf, die nur ein einziges auf CBD basierendes Medikament auf dem Markt haben, das für seltene Fälle von Kinderepilepsie zugelassen ist. Das mag derzeit noch weit hergeholt erscheinen, aber stellen Sie sich vor, dass es den Innocan-Forschern tatsächlich gelingt, ein wirksames MS-Medikament, eine neuartige Schmerzbehandlung, eine effektive Epilepsie-Kur oder Linderung bei Arthritis zu patentieren. Ich denke, dass dann der Firmenwert von InnoCan im Erfolgsfall wesentlich höher als der Übernahmepreis von GW Pharma (7 Mrd. USD) liegen müsste. Geschieht dies von heute auf morgen? Das sicherlich nicht, aber der Weg dahin könnte mit bahnbrechenden News gepflastert sein!