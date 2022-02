Führendes Healthcare-Unternehmen erweitert sein Produktangebot und ermöglicht seinen Kunden tiefere Einblicke mit der HX-Technologie (Human Experience Technology) von Forsta

Press Ganey, ein renommierter Marktführer für Patienten-, Mitglieder-, Mitarbeiter- und Verbrauchererfahrungen im Ökosystem des Gesundheitswesens, gab heute seine Pläne zur Übernahme von Forsta bekannt. Forsta ist branchenführender globaler Anbieter von Kundenerfahrungs- und Marktforschungstechnologie. Forsta wird im Gartner Magic Quadrant für Voice of the Customer für 2021 als "Leader" eingestuft. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste oder zweite Quartal 2022 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen.

"Diese Allianz führt Press Ganey in eine neue Zukunft. Mit der erstklassigen Erfahrung und der technologischen Forschungsplattform von Forsta werden unsere unvergleichliche Exzellenz in der Gesundheitsberatung sowie unsere eigenen Daten und Analysen bald noch innovativer und schneller", so Patrick T. Ryan, Chairman und CEO von Press Ganey. "Ich begrüße Forsta sehr herzlich in der Press Ganey-Familie. Dies ist ein großer Sprung nach vorn, mit dem wir unseren Kunden helfen, ihre Arbeit jeden Tag besser zu erledigen."

Diese Verbindung bringt Press Ganey auf seinem Weg voran, humanzentrierte Spitzentechnologie in seine renommierte Vordenkerrolle und Managementexpertise im Gesundheitswesen zu integrieren. Die Kunden von Press Ganey erhalten auf der umfassenden Plattform von Forsta Zugang zu einer noch leistungsfähigeren Palette an Technologieoptionen für Kundenerfahrung (CX), Mitarbeitererfahrung (EX) und Marktforschung (MR). Forsta verfügt zudem über umfassende Kenntnisse in einer Reihe von vertikalen Branchen wie Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Reisen und Gastgewerbe, Technologie, Unterhaltung und Konsumgüter. Das Unternehmen arbeitet mit weltweit führenden Marken zusammen, darunter Avon, Best Buy, Canon, eBay, Heathrow Airport und Mars, Inc.

Für Forsta schafft die Zusammenarbeit mit Press Ganey, einem Pionier in Sachen Leistungsverbesserung im Gesundheitswesen, einen neuen Zugang zu Investitionen, Wachstumsmöglichkeiten sowie tiefgreifenden Beratungs- und Change-Management-Erfahrungen im komplexen Ökosystem des Gesundheitswesens. Press Ganey stellt Forsta die Ressourcen zur Verfügung, um die Innovation in einem beschleunigten Tempo fortzusetzen. Durch die führenden CX- und EX-Fähigkeiten von Press Ganey im Gesundheitswesen gewinnt Forsta langjährige Erfahrung in diesem Bereich.

"Press Ganey war das erste Unternehmen, das die Bedeutung der Patientenerfahrung wirklich erkannt und darauf reagiert hat, und das Unternehmen ist nach wie vor Innovationsführer auf diesem Gebiet. Ich freue mich, mit einem so zukunftsorientierten und renommierten Unternehmen zusammenzuarbeiten, und ich bin gespannt auf die Vorteile, die diese Investition unseren Kunden bringen wird", erklärte Kyle Ferguson, CEO von Forsta.

Zusammengenommen decken Press Ganey und Forsta den Bedarf von Millionen von Organisationen in Bezug auf Erfahrungen und Erkenntnisse:

100 der Empfänger des Berichts " U.S. News World Report Best Hospital and Best Children's Hospital Honor Roll" nutzen Dienste von Press Ganey.

Best Hospital and Best Children's Hospital Honor Roll" nutzen Dienste von Press Ganey. Press Ganey verwaltet jedes Jahr rund 476 Millionen Patientenkontakte.

Die HX (Human Experience)-Plattform von Forsta bedient über 5.000 Kunden in mehr als 100 Ländern der Welt.

Forsta unterstützt 9 der 10 weltweit führenden Marktforschungsinstitute.

"Dieser Schritt ist die Krönung der Investitionen von Press Ganey, die darauf abzielen, nicht nur in der Gesundheitsbranche, sondern auch in der Erfahrungstechnologie eine Führungsrolle zu übernehmen. Die HX-Plattform von Forsta wird Press Ganey einen Quantensprung bezüglich der Technologielösungen für unsere Kunden ermöglichen", sagte Darren Dworkin, Chief Strategy Officer bei Press Ganey. "Gemeinsam wird die nächste Generation von Patienten- und Kundenerfahrungen besser, umfassender und wirklich humaner sein."

Über Press Ganey

Press Ganey entwickelte vor über 35 Jahren die Initiative zur Leistungsverbesserung im Gesundheitswesen. Heute bietet das Unternehmen ein integriertes Lösungspaket für die Bereiche Sicherheit, klinische Spitzenleistungen, Patientenerfahrung und Mitarbeiterengagement an. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 41.000 Einrichtungen des Gesundheitswesens zusammen, um das Leiden von Patienten zu lindern und die Widerstandsfähigkeit des Pflegepersonals zu erhöhen, sodass sich Sicherheit, Qualität und Erfahrung der Pflege insgesamt verbessern.

Über Forsta

Forsta ist eine Technologieplattform für Erfahrung und Forschung, die Daten sammelt und analysiert und die Ergebnisse in gemeinsam nutzbare Aktionen umsetzt, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen und das Wachstum zu fördern. Die Technologie von Forsta wurde entwickelt, um intelligente Erkenntnisse mit realem Handlungspotenzial zu entdecken, zu analysieren und mit anderen zu teilen. Dies soll Organisationen dabei helfen, das gesamte menschliche Erleben ihrer Zielgruppen besser zu verstehen.

