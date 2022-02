Altasciences gab heute die Ernennung von Dr. Wendell P. Davis, D.V.M., Dipl. ACVP, zum Vice President, Pathologie, mit Wirkung vom 7. Februar 2022 bekannt.

Dr. Davis ist ein nicht-klinischer Entwicklungsexperte mit umfassender Erfahrung in der toxikologischen Pathologie und weist eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Leitung von gut funktionierenden Pathologiegruppen sowohl im Biotechnologie- als auch im CRO-Sektor auf. Er ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit einer ausgeprägten Neigung zum Aufbau von Pathologiekapazitäten und zur Betreuung von Pathologen, Forschungs- und Laborwissenschaftlern.

Als Untersuchungspathologe und Gutachter verfügt er über Erfahrung in der Bewertung von kleinen Molekülen, Biologika, Oligonukleotiden und einem Spektrum von RNA-Therapeutika über eine Vielzahl von präklinischen Spezies und Verabreichungswegen, um sowohl die Auswahl von frühen Kandidaten als auch die Einreichung von Zulassungsanträgen zu unterstützen.

Darüber hinaus hat Dr. Davis hat als Mitglied der Society of Toxicologic Pathology und als diplomatisches Mitglied des American College of Veterinary Pathologists eine aktive Rolle in der Branche übernommen.

"Wendells Erfolg und seine Führungsqualitäten in den Bereichen anatomische Pathologie, Entdeckungstoxikologie und toxikologische Pathologie sowie seine Fähigkeit, schwierige Probleme in der toxikologischen Pathologie zu entschärfen, machen ihn zu einer großartigen Ergänzung unseres Teams und zu einem von großer Expertise geprägten Ansprechpartner für unsere Kunden", so Mike Broadhurst, General Manager, Preclinical Services, bei Altasciences.

Altasciences verfügt über strategisch günstig gelegene präklinische Forschungseinrichtungen in Seattle, Kanada, Scranton, USA, und Columbia, USA. Altasciences verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Durchführung von Sicherheitsstudien und bietet ein umfassendes Spektrum an präklinischen in vivo GLP- und Nicht-GLP-Studien in verschiedenen Spezies an, um das Sicherheitsprofil von Molekülen gründlich zu bewerten.

