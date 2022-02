MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur"zu Scholz/USA/Habeck:

"Ein Kanzler, der die Richtlinien der Politik nicht vorgeben will, muss damit rechnen, dass es andere für ihn tun. So ist es Olaf Scholz schmerzhaft in Washington passiert: So oft umschwurbelte er zuletzt die Zukunft der Ostseepipeline für den Fall einer russischen Invasion in der Ukraine, dass Bidens Sicherheitsberater dem Kanzler die Entscheidung wenige Stunden vor dessen Eintreffen in den USA abnahm: Gibt es einen Überfall, sei die Pipeline tot, basta. Unmut gibt es auch bei den Grünen, für die Bundeswirtschaftsminister Habeck jetzt ankündigte, dass sich Deutschland bei seiner Gasversorgung von Putins Russland unabhängiger machen werde. Falls das alles Arbeitsteilung ist mit dem Ziel, dass Scholz mit seiner weichen Linie gegenüber Putin weiter als Vermittler auftreten kann, dann ist die Strategie ist riskant: Denn was zählt am Ende das Wort eines Kanzlers, der im Ausland als schwankend und im Inland als führungsschwach wahrgenommen wird?"/be/DP/stw