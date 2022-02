BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht am Dienstag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda über die Russland-Ukraine-Krise. Macron kommt im Anschluss an seine Vermittlungsgespräche in Moskau und Kiew nach Berlin. Für Scholz findet das Gespräch kurz nach seiner USA-Reise statt, bei der ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden auf seinem Programm stand. Das Treffen der beiden mit Duda dient der Abstimmung innerhalb der EU in dem Konflikt.

Die Dreiertreffen von Vertretern Deutschlands, Frankreichs und Polens werden "Weimarer Dreieck" genannt und finden seit 30 Jahren statt. In Polen wird der deutsche Kurs in der Ukraine-Krise kritisch gesehen. Vor allem die deutsche Absage an Waffenlieferungen in die Ukraine kommt in dem Nachbarland Deutschlands, das an Russland grenzt, nicht gut an. Man wünscht sich dort auch mit Blick auf die umstrittene Gasfernleitung Nord Stream 2 einen härteren Kurs Deutschlands gegenüber Russlands.

Derweil will sich Außenministerin Annalena Baerbock an diesem Dienstag an der Frontlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten über die Lage im Konfliktgebiet Donbass informieren. Ein im belarussischen Minsk vereinbarter Friedensplan liegt auf Eis./mfi/tam/DP/he