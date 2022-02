DGAP-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

PRESSEMITTEILUNG HAMBORNER REIT AG: Vorläufige Geschäftszahlen belegen stabile Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2021 - Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau - Miet- und Pachterlöse bei 84,4 Mio. Euro (-4,3 %) und FFO bei 53,1 Mio. Euro (-4,5 %) - Umsatz- und Ertragsziele für das Geschäftsjahr 2021 erreicht bzw. übertroffen - Bewertungszuwachs im Bestandsportfolio in Höhe von 4,8 % (like-for-like) - Deutlicher Anstieg des NAV je Aktie auf 12,11 Euro (+9,6 %) - Leerstandsquote mit 1,9 % weiterhin auf äußerst niedrigem Niveau - Dividendenvorschlag mit 0,47 Euro je Aktie auf Vorjahresniveau GESCHÄFTSENTWICKLUNG 2021 Duisburg, 8. Februar 2022 - Die HAMBORNER REIT AG blickt mit der heutigen Veröffentlichung der vorläufigen, noch nicht testierten Geschäftszahlen auf ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Ungeachtet der strategiekonformen Veräußerung zahlreicher Einzelhandelsobjekte im Jahresverlauf 2021 beliefen sich die Mieterlöse auf 84,4 Mio. Euro und lagen damit lediglich 4,3 % unter dem Niveau des Vorjahres. Die Funds from Operations (FFO), als wesentliche operative Ertragskennziffer, lagen im Jahr 2021 mit 53,1 Mio. Euro 4,5 % unter dem Vorjahreswert. Der FFO je Aktie belief sich auf 0,65 Euro. Somit konnten die prognostizierten Umsatz- und Ertragsziele für das Geschäftsjahr 2021 vollumfänglich erreicht bzw. übertroffen werden. Die Finanz- und Liquiditätssituation der Gesellschaft ist weiterhin sehr komfortabel. Die REIT-Eigenkapitalquote betrug zum 31. Dezember 2021 61,0 % und stieg damit gegenüber dem Jahresende 2020 um 6,5%-Punkte. Der Loan to Value (LTV) reduzierte sich unterjährig auf 41,3 % (31. Dezember 2020: 44,5%). Auch auf operativer Ebene blickt die Gesellschaft auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Ungeachtet der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen konnte die Gesellschaft zahlreiche, teils substanzielle Vermietungserfolge erzielen und Anschlussmietverträge bzw. Vertragsverlängerungen für rd. 140.000 m² Mietfläche vereinbaren (Vorjahr: 102.000 m²). Infolge der erfolgreichen Asset Management Aktivitäten lagen zum Jahresende 2021 sowohl die Vermietungsquote (98,1 % nach EPRA) als auch die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (6,1 Jahre) auf konstant hohem Niveau. PORTFOLIOENTWICKLUNG Die Gesellschaft konnte im Jahr 2021 ihr Portfolio um drei attraktive Büroimmobilien sowie einen modernen Baumarkt mit Gartencenter strategiekonform erweitern. Das Investitionsvolumen belief sich dabei auf insgesamt 79,6 Mio. Euro. Während die Büroobjekte in Mainz, Stuttgart und Münster bereits in den Bestand der HAMBORNER übergegangen sind, wird der Besitzübergang des Baumarkts in Freiburg im Laufe des ersten Quartals 2022 stattfinden. Gleichzeitig hat HAMBORNER zuletzt die Optimierung ihres Immobilienportfolios konsequent fortgesetzt und Verträge über den Verkauf von zwei weiteren innerstädtischen Immobilien in Siegen und Lemgo unterzeichnet. Der Gesamtverkaufspreis beläuft sich auf rd. 13,6 Mio. Euro und entspricht den zuletzt festgestellten Verkehrswerten der Objekte. Nach Abschluss der Transaktionen wird sich der Anteil an innerstädtischen Geschäftshäusern auf nunmehr lediglich drei Objekte bzw. 2,3 % des Gesamtportfoliovolumens reduzieren. Das Veräußerungsvolumen belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf insgesamt 132,3 Mio. Euro. Neben sechs innerstädtischen Objekten wurden im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements drei Nahversorgungsimmobilien für insgesamt 41,9 Mio. Euro veräußert. Dabei lagen die Verkaufspreise im Schnitt 4,1 % über den zum 31. Dezember 2020 festgestellten Verkehrswerten der Immobilien. Wie gewohnt hat die Gesellschaft zum Jahresende 2021 eine Bewertung des Bestandsportfolios durch den externen Gutachter Jones Lang LaSalle vornehmen lassen. Auf Grundlage der Neubewertung hat sich der Verkehrswert des Immobilienportfolios (like-for-like) um 70,0 Mio. Euro bzw. 4,8 % erhöht, wobei der Bewertungszuwachs insbesondere auf eine positive Wertentwicklung von Nahversorgungsimmobilien zurückzuführen ist. Unter Berücksichtigung der Neubewertung sowie der bereits abgeschlossenen Transaktionen verfügte HAMBORNER zum 31. Dezember 2021 über 68 Immobilien mit einem Gesamtwert von 1.604 Mio. Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahreswert deutlich um 9,6 % auf 12,11 Euro. "Das diesjährige Bewertungsergebnis, welches sich in einem erfreulichen Anstieg des NAV je Aktie widerspiegelt, unterstreicht die hohe Qualität unseres Immobilienbestandes und bekräftigt unsere strategische Ausrichtung, gerade auch in Hinblick auf den angestrebten weiteren Ausbau des Portfolios", kommentiert Niclas Karoff, Vorstandsvorsitzender der HAMBORNER REIT AG. Die endgültigen Geschäftszahlen für 2021 sowie die Prognose für das Jahr 2022 wird die Gesellschaft im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 17. März 2022 publizieren. DIVIDENDE Vor dem Hintergrund der weiterhin soliden Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 beabsichtigt der Vorstand, der diesjährigen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende auf Vorjahresniveau in Höhe von 0,47 Euro je Aktie vorzuschlagen. Unter Berücksichtigung des aktuellen Aktienkurses entspräche dies einer Dividendenrendite in Höhe von 4,8 %. WESENTLICHE VORLÄUFIGE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 31. DEZEMBER 2021 2021 vorläufig 2020 Veränderung Erlöse aus Mieten und Pachten 84,4 Mio. € 88,2 Mio. € -4,3 % Betriebsergebnis 31,8 Mio. € -0,9 Mio. € n/a Jahresüberschuss 54,3 Mio. € -9,3 Mio. € n/a davon Ergebnis aus Immobilienverkäufen 36,4 Mio. € 7,1 Mio. € n/a Funds from Operations 53,1 Mio. € 55,6 Mio. € -4,5 % Funds from Operations (FFO) je Aktie 0,65 € 0,69 € -5,4 % REIT EK-Quote 61,0 % 54,5 % +6,5 %-Punkte Loan to Value (LTV) 41,3 % 44,5 % -3,2 %-Punkte EPRA Net Asset Value (NAV) 984,9 Mio. € 890,7 Mio. € +10,6 % EPRA Net Asset Value (NAV) je Aktie 12,11 € 11,05 € +9,6 % EPRA Net Tangible Assets (NTA) 984,4 Mio. € 890,2 Mio. € +2,4 % EPRA Net Tangible Assets (NTA) je Aktie 12,10 € 11,05 € +9,5 % Verkehrswert des Immobilienportfolios 1.604,0 Mio. € 1.624,8 Mio. € -1,3 % EPRA Leerstandsquote 1,9 % 1,8 % +0,1 %-Punkte Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge 6,1 Jahre 6,3 Jahre -0,2 Jahre ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,6 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte. Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer. KONTAKT Christoph Heitmann

