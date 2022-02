Der Rubel rollt bei TotalEnergies. Der französische Energieriese notiert so hoch wie vor dem Corona-Crash. Dies liegt natürlich an der starken operativen Entwicklung sowie an den anhaltend hohen Ölpreisen. Diese halten sich weiterhin über der Marke von 90 Dollar und damit nach wie vor in der Nähe ihrer höchsten Niveaus seit Herbst 2014."Die Ölpreise nehmen zum Auftakt in die neue Handelswoche eine kurze Verschnaufpause", kommentierte Carsten Fritsch, Analyst bei der Commerzbank. "Eine etwas ausgeprägtere ...

