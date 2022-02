DGAP-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

Deutsche Konsum REIT-AG erwirbt drei Einzelhandelsobjekte mit nichtzyklischen Mietern und veräußert zwei Bestandsobjekte



08.02.2022 / 07:10

Pressemitteilung

Potsdam, 8. Februar 2022 - Die Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) hat mit notariellen Beurkundungen in Einzeltransaktionen einen Discounter in Hattorf am Harz (Niedersachsen), einen Fachmarkt in Birkenfeld (Rheinland-Pfalz) und ein Nahversorgungsobjekt in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) erworben. Gleichzeitig wurden ein leerstehendes Objekt in Beratzhausen (Bayern) und ein Baumarkt in Neumünster (Schleswig-Holstein) zu attraktiven Konditionen veräußert.

Hauptmieter der Objekte in Hattorf und Dessau-Roßlau ist die REWE-Tochter Penny. Der Fachmarkt in Birkenfeld ist Teil eines attraktiven Fachmarktzentrums für den täglichen Bedarf und ist unter anderem an KiK, Deichmann, TEDi und Fressnapf vermietet. Der Kaufpreis der drei Objekte beträgt zusammen ca. EUR 6,1 Mio. Damit ergibt sich unter Berücksichtigung einer annualisierten Miete von derzeit TEUR 525 eine durchschnittliche Ankaufsrendite von 8,6 % bei einer WALT von 3,9 Jahren und einem Leerstand von 3,0 %.

Im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 hat die DKR damit bereits zehn nichtzyklische und hauptsächlich lebensmittelgeankerte Einzelhandelsimmobilien mit einer Mietfläche von etwa 45.100 m² und einer Jahresmiete von ca. EUR 3,2 Mio. für rund EUR 38,0 Mio. erworben, was einer Anfangsverzinsung von durchschnittlich 8,4 % entspricht. Die WALT beträgt dabei durchschnittlich 5,9 Jahre bei einem Leerstand von rund 8,3 %.

Weiterhin hat die DKR im ersten Quartal des Geschäftsjahres die Veräußerung der Bestandsobjekte in Beratzhausen und Neumünster zu einem Verkaufspreis von insgesamt rund EUR 4,6 Mio. beurkundet.

Das Objekt in Beratzhausen wurde im Frühjahr 2020 bereits leerstehend im Rahmen einer Portfoliotransaktion erworben. Der nun erfolgte Objektverkauf erfolgt zu einem Kaufpreis deutlich oberhalb des aktuellen Buchwerts.

Das Objekt in Neumünster hatte die DKR im Jahr 2015 mit einer Ankaufsrendite von rund 17 % akquiriert, kontinuierlich bewirtschaftet und den Mietvertrag verlängert. Seitdem hat das Objekt für die DKR rund EUR 2,1 Mio. Nettokaltmieten erwirtschaftet und konnte nunmehr zu einer Rendite von ca. 6 % veräußert werden.

Das Pro-forma-Portfolio umfasst bei Berücksichtigung aller notarisierten An- und Verkäufe nunmehr insgesamt 173 Objekte mit einer Gesamtmietfläche von ca. 1,03 Mio. m2 und einem Bilanzwert von EUR 981 Mio. Das Portfolio erwirtschaftet dabei aktuell eine Jahresmiete von EUR 72,0 Mio.

Insgesamt verfügt die DKR derzeit über eine weiterhin gut gefüllte Ankaufspipeline und befindet sich in fortgeschrittenen Ankaufsprozessen. Darüber hinaus prüft die Gesellschaft weitere, selektive Objektveräußerungen.

Über das Unternehmen

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.

Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Stefanie Frey

Investor Relations

sf@deutsche-konsum.de

+49 (0) 331 74 00 76 - 533

