NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Airbus bei einem Kursziel von 140 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Luftfahrt- und Rüstungssektor gehe nach seiner schlimmsten Krise in ein Erholungsjahr, schrieb die neu verantwortliche Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertungen seien ambitioniert - wie auch die Erwartungen an eine Belebung des Flugverkehrs. Airbus ist der zentrale Wert und auch ihr "Top Pick". Zum Kauf empfiehlt Lemarie zudem BAE Systems und MTU als Favoriten im Aftermarket-Wartungsgeschäft./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2022 / 18:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2022 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

AIRBUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de