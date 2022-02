Ein guter Kaufmann achtet auf seinen Ruf - das lehren uns die Altvorderen. Im heutigen Wirtschaftszirkus gilt es immer mehr, dies zu beachten.Von Robert Jakob Ein guter Kaufmann achtet auf seinen Ruf - das lehren uns die Altvorderen. Im heutigen Wirtschaftszirkus gilt es immer mehr, dies zu beachten. In der ach so schnelllebigen Zeit ist so manches Unternehmen versucht, auf rasches Vergessen zu setzen. Aber dem stehen die Datenautobahnen entgegen. Ob Zahlungsprobleme, Arbeitsunfall, Korruptions- oder Betrugsskandal - alle grossen...

